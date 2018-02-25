Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе, запланированный на 20-22 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в официальном заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее был отменен этап в американском Миннеаполисе. Таким образом, в Северной Америке пройдут только гонки в Квебеке 14-15 марта.

Спортсмены из Великобритании и Швеции покинули территорию Канады, сборные Финляндии и Чехии также планируют вернуться в Европу.

После отмены гонок в Миннеаполисе «Спринт-тур» больше не является многодневкой, следовательно, за победу в гонке будет начисляться 100 очков в общем зачете Кубка мира.

Это означает, что шансы опередить в спринтерском зачете есть только у итальянца Федерико Пеллегрино, который отстает от него на 165 баллов, и у француза Люки Шанава, который отстает на 177.

Отставание россиянина Александра Большунова от Клэбо – 220 баллов.

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