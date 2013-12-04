Сезон Евролиги и Еврокубка приостановлен из-за коронавируса

Евролига официально заявила о временной приостановке сезона-2019/20.
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии. После этого Евролига провела обсуждение с клубами и приняла решение о приостановке сезона в Turkis Airlines Euroleague, Евокубке и молодежном чемпионате.
Евролига будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.
В Евролиге выступают российские ЦСКА, «Зенит» и «Химки», в Еврокубке – УНИКС.
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