Лига Европы. Может быть, «МЮ» сыграет с ЛАСК, «Байер» – с «Рейнджерс», «Шахтер» – с «Вольфсбургом»

В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» играет с ЛАСК, «Рейнджерс» противостоят .

Матчи должны пройти на фоне многочисленных отмен и переносов спортивных событий, обусловленных пандемией коронавируса. В связи с этим игры «Севилья» – «Рома» и «Хетафе» – «Интер» точно не состоятся сегодня. Об отмене других матчей пока не сообщалось.

Ранее случаи заражения коронавирусом и карантинные ограничения затронули, в частности, Серию А, Ла Лигу, Премьер-лигу, «Ювентус», «Реал Мадрид», «Арсенал», «Лестер Сити» и еще целый ряд турниров, команд, персоналий по всей Европе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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