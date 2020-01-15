Лига Европы. Может быть, «МЮ» сыграет с ЛАСК, «Байер» – с «Рейнджерс», «Шахтер» – с «Вольфсбургом»

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В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» играет с ЛАСК, «Рейнджерс» противостоят «Байеру».

Матчи должны пройти на фоне многочисленных отмен и переносов спортивных событий, обусловленных пандемией коронавируса. В связи с этим игры «Севилья» – «Рома» и «Хетафе» – «Интер» точно не состоятся сегодня. Об отмене других матчей пока не сообщалось.

Ранее случаи заражения коронавирусом и карантинные ограничения затронули, в частности, Серию А, Ла Лигу, Премьер-лигу, «Ювентус», «Реал Мадрид», «Арсенал», «Лестер Сити» и еще целый ряд турниров, команд, персоналий по всей Европе.

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

ЛАСК Австрия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
12 марта, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф Германия – Базель Швейцария
Дата проведения
12 марта, 20.55, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Истанбул Турция – Копенгаген Дания
Дата проведения
12 марта, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург Германия – Шахтер Украина
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рейнджерс Шотландия – Байер Германия
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика

 

Олимпиакос Греция – Вулверхэмптон Англия
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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