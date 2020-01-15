Лига Европы. Может быть, «МЮ» сыграет с ЛАСК, «Байер» – с «Рейнджерс», «Шахтер» – с «Вольфсбургом»

В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» играет с ЛАСК, «Рейнджерс» противостоят «Байеру».
Матчи должны пройти на фоне многочисленных отмен и переносов спортивных событий, обусловленных пандемией коронавируса. В связи с этим игры «Севилья» – «Рома» и «Хетафе» – «Интер» точно не состоятся сегодня. Об отмене других матчей пока не сообщалось.
Ранее случаи заражения коронавирусом и карантинные ограничения затронули, в частности, Серию А, Ла Лигу, Премьер-лигу, «Ювентус», «Реал Мадрид», «Арсенал», «Лестер Сити» и еще целый ряд турниров, команд, персоналий по всей Европе.
Лига Европы
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 12 марта, 20.55, «Линцер-Штадион»
- Дата проведения
- 12 марта, 20.55, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 12 марта, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Георгиос Караискакис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.