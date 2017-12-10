World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 миллионов долларов за допинговые скандалы

Глава рабочей группы Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен сообщил, что оштрафована на 10 миллионов долларов из-за допинговых скандалов.

Сегодня в Монако прошло заседание Совета World Athletics, на котором рассматривалась возможность изменения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация ограничена в правах с ноября 2015-го из-за многочисленных допинговых нарушений.

«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов (прыгуна в высоту ). Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же, новый президент признал нарушения.

Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 миллионов долларов штраф, пять из них – немедленно.

Другие пять миллионов являются условным штрафом – при условии, что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав», – сказал Андерсен.

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной

Человек, которому передали легкую атлетику: складывал пирамиды из долларов, купил космическую капсулу СССР, верит в эзотерику