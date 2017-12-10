World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 миллионов долларов за допинговые скандалы

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Глава рабочей группы Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен сообщил, что ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов из-за допинговых скандалов.

Сегодня в Монако прошло заседание Совета World Athletics, на котором рассматривалась возможность изменения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация ограничена в правах с ноября 2015-го из-за многочисленных допинговых нарушений.

«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов (прыгуна в высоту Данила Лысенко). Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же, новый президент признал нарушения.

Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 миллионов долларов штраф, пять из них – немедленно.

Другие пять миллионов являются условным штрафом – при условии, что ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав», – сказал Андерсен.

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