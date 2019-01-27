Евгения Медведева: «Критика болельщиков не вгоняет меня в депрессию, но я не понимаю, зачем они это делают. Я же катаюсь за нашу страну»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, как относится к негативным комментариям болельщиков в соцсетях.

«Честно говоря, сначала я их немного побаивалась. То, что они делали, было за пределами моего понимания. Думала: почему вы тратите на меня свое время, зачем вы все это делаете? Я же ничего плохого вам не сделала.

Но со временем я отпустила это, поняла, что никогда этого не пойму и не стоит обращать на это внимания. Стараюсь не читать все эти комментарии.

Думаю, все российские болельщики поняли, что я имела в виду. Я не хочу повторяться, но была неприятная ситуация – на телевидении, в соцсетях, вообще везде – она касалась слов, которые я никогда не произносила. Все уже в прошлом, но это не пошло на пользу моему психологическому состоянию.

Иногда критика ранит, потому что я не понимаю, почему она возникает. Это не вгоняет меня в депрессию, но зачем вы это делаете? Я же катаюсь за нашу страну. Почему? Но я никогда не пойму этого. Мне хочется сбежать от этого всего, но понимаю, что это часть моей работы. Нужно смириться и просто двигаться дальше.

В моей жизни очень много любви – я чувствую ее извне. И это просто потрясающе. Спасибо, ребята, вы невероятные.

Худшая вещь — это большие ожидания и множество глаз, рассматривающих тебя под микроскопом и пытающихся найти в тебе что-то плохое. Но это часть моей жизни, это делает меня сильнее. Я люблю свою жизнь», – сказала Медведева в подкасте «Олимпийского канала».