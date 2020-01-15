Черчесов продлил контракт со сборной России до декабря 2022 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с .

Новое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до 30 декабря 2022 года.

Черчесов возглавил российскую национальную команду в августе 2016 года. Под его руководством сборная вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, где уступила Хорватии в серии пенальти.

В 2019 году сборная России под руководством Черчесова завоевала прямую путевку на Евро-2020. После этого контракт с тренером был автоматически пролонгирован до лета 2022 года.

Продление договора до декабря 2022-го связано с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

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