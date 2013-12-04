официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» .

В среду в последний момент было отложено проведение матча «Оклахома» – «Юта» в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал позитивный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.

О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

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