Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

объявила о том, что первый этап чемпионата в Мельбурне не состоится.

Гран-при Австралии отменили после того, как у одного из членов «Макларена» был обнаружен коронавирус COVID-19. Команда заявила о том, что снимается с этапа.

Из-за пандемии коронавируса был отложен Гран-при Китая, а гонка в Бахрейне пройдет без зрителей.

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии. У одного из членов команды обнаружили коронавирус

Пять команд «Ф-1» проголосовали против отмены Гран-при Австралии

Феттель и Райкконен улетели домой и не выступят на Гран-при Австралии (BBC)

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