Огненный матч в Ростове, Овечкин догнал Пастрняка, «Спартак» проиграл «Краснодару», осечка «Зенита», коронавирус добил Серию А и другие новости утра

1. Убойный футбол показали «Ростов», ЦСКА и судья Безбородов в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ – армейцы доигрывали матч вдевятером после удалений Ахметова и Карпова. Еременко не реализовал пенальти, а в концовке при счете 2:3 ЦСКА едва не спасся, но Чалов тоже не забил 11-метровый! Победный гол на счету Павла Мамаева, который сыграл впервые почти за полтора года.

2. «Спартак» дома уступил «Краснодару» – свою бывшую команду вновь огорчил Ари, реализовавший пенальти. Зобнин в концовке получил красную карточку. Судейство не понравилось ни Тедеско, ни Федуну. Но «Спартак» проиграл не из-за рефери.

«Быки» за два тура сократили отставание от «Зенита» с 10 до 6 очков, так как питерцы не смогли дома победить «Уфу». Команда Семака потеряла очки в двух матчах РПЛ подряд впервые с августа и уступила звание самого результативного клуба сезона «Ростову». Отлично сыграл Александр Беленов, ставший членом клуба Яшина с сотней сухих матчей.

Стартует очередная еврокубковая неделя – и это шанс побороться за миллион, дав пять точных прогнозов на матчи. В новом туре X5 надо предсказать исход ответных игр «Ливерпуля» с «Атлетико» и «Боруссии» с «ПСЖ», прикинуть шансы «Тоттенхэма» против «Лейпцига», а также оценить перспективы «Шахтера» в матче с «Вольфсбургом» и «Ромы» против «Севильи» в Лиге Европы. Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

3. В Италии приостановлены все спортивные мероприятия, включая Серию А, из-за распространения коронавируса. Матч «ПСЖ» – «Боруссия», а также две игры Лиги Европы пройдут без зрителей. Без фанатской поддержки может остаться и «Барселона» в игре с «Наполи».

4. Страдает от коронавируса не только футбол. Отменен теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Впервые в истории причиной послужила эпидемия.

Под угрозой ЧМ-2020 по хоккею, который не будут переносить в Россию и просто отменят, если Швейцария не сможет провести турнир. Отменить могут и ЧМ по фигурному катанию в Квебеке.

5. «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выбив «Магнитку» – магнитогорцы вылетели в первом раунде второй год подряд. «Салават» забросил шесть шайб «Авангарду» и повел 3-2 в серии, «Локомотив» выиграл второй матч подряд у «Йокерита» и сократил счет в серии до 2-3. Все результаты дня – здесь.

6. НХЛ. Овечкин забил 48-й гол в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов с Пастрняком, при этом «Вашингтон» проиграл 3 из 4 последних матчей. Все результаты – здесь.

7. НБА. «Юта» проиграла «Торонто», «Денвер» взял верх над «Милуоки». Другие результаты – здесь.

8. «Реал» потерял вратаря Тибо Куртуа из-за травмы паха. Бельгиец может пропустить ответный матч с «Ман Сити» в ЛЧ.

9. «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с молодым форвардом Таитом Чонгом, а Джесси Лингард, похоже, Сульшеру больше не нужен.

10. В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» дома уступил ЦСКА, все результаты дня – здесь.

Цитаты дня

Тина Канделаки о бое Хабиб – Фергюсон: «Будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора. О порке Порье вообще молчу»

Вадим Евсеев: «Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. «Зенит» нам за две игры ни разу не забил»

Александр Тихонов: «Не обижаюсь на Губерниева. Как говорил Колчак: «Не трогайте проституток и извозчиков. Они служат любой власти»

Александр Логинов о допинге: «Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему»