Турниры ATP всех уровней приостановлены на 6 недель

Мужская теннисная ассоциация (ATP) на шесть недель полностью приостановила свой календарь из-за пандемии коронавируса.
До 27 апреля не будет никаких турниров уровня ATP и «Челленджеров». Два «Челленджера», на этой неделе проводящиеся в Казахстане и ЮАР, доиграны не будут.
Из основного календаря ATP не будут проведены турниры в:
- Майами («Мастерс», хард)
- Хьюстоне (грунт)
- Марракеше (грунт)
- Монте-Карло («Мастерс», грунт)
- Барселоне (грунт)
- Будапеште (грунт).
Вопрос о снятии рейтинговых очков по ходу перерыва решается сейчас, и соответствующее заявление будет сделано позднее. За более мелкие турниры ITF, которые будут проходить во время перерыва в ATP, рейтинговые очки начисляться не будут.
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