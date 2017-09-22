Турниры ATP всех уровней приостановлены на 6 недель

Мужская теннисная ассоциация (ATP) на шесть недель полностью приостановила свой календарь из-за пандемии коронавируса.

До 27 апреля не будет никаких турниров уровня ATP и «Челленджеров». Два «Челленджера», на этой неделе проводящиеся в Казахстане и ЮАР, доиграны не будут.

Из основного календаря ATP не будут проведены турниры в:

Майами («Мастерс», хард)

Хьюстоне (грунт)

Марракеше (грунт)

Монте-Карло («Мастерс», грунт)

Барселоне (грунт)

Будапеште (грунт).

Вопрос о снятии рейтинговых очков по ходу перерыва решается сейчас, и соответствующее заявление будет сделано позднее. За более мелкие турниры ITF, которые будут проходить во время перерыва в ATP, рейтинговые очки начисляться не будут.