Турниры ATP всех уровней приостановлены на 6 недель

Теги ATP коронавирус Теннис

Мужская теннисная ассоциация (ATP) на шесть недель полностью приостановила свой календарь из-за пандемии коронавируса.

До 27 апреля не будет никаких турниров уровня ATP и «Челленджеров». Два «Челленджера», на этой неделе проводящиеся в Казахстане и ЮАР, доиграны не будут.

Из основного календаря ATP не будут проведены турниры в:

  • Майами («Мастерс», хард)
  • Хьюстоне (грунт)
  • Марракеше (грунт)
  • Монте-Карло («Мастерс», грунт)
  • Барселоне (грунт)
  • Будапеште (грунт).

Вопрос о снятии рейтинговых очков по ходу перерыва решается сейчас, и соответствующее заявление будет сделано позднее. За более мелкие турниры ITF, которые будут проходить во время перерыва в ATP, рейтинговые очки начисляться не будут.

 

 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья