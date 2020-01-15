«Лейпциг» и «Аталанта» в четвертьфинале ЛЧ, «Сибирь» выбила «Автомобилист», в Москве ограничили спортивные мероприятия, интервью Кокорина и другие новости утра

1. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала разнес «Тоттенхэм», «Валенсия» даже дома не смогла победить «Аталанту» – сыграли 3:4.

Йосип Иличич из «Аталанты» стал первым игроком, оформившим покер в выездном матче плей-офф ЛЧ. Также он третий после Месси и Роналду футболист с 5+ голами в двухматчевом противостоянии плей-офф ЛЧ. У 32-летнего словенца 14 голов в 2020-м, это больше всех игроков Серии А (да, Криштиану лишь 2-й).

«Тоттенхэм» при Моуринью пропустил уже 38 голов во всех турнирах, из команд АПЛ хуже только «Астон Вилла». Жозе в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала, кроме того, сейчас у него худшая серия без побед в карьере – 6 матчей.

2. В Москве до 10 апреля ограничено посещение спортивных мероприятий – не более 5 000 человек. Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения. Тинькофф РПЛ и РФС в среду обсудят механизмы исполнения указа мэра Москвы.

3. В Кубке Гагарина «Динамо» победило «Спартак» (4:1) и повело 3-2 в серии, «Сибирь» вышла во второй раунд, обыграв 4-1 в серии «Автомобилист». Олег Знарок на пресс-конференции сцепился с журналистом.

4. Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал», который должны были играть в среду, перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» Маринакиса коронавирусом. Бизнесмен был на «Эмирейтс» меньше двух недель назад, английские клубы решили перестраховаться и оценить ситуацию, лига согласилась.

Матч «Барселона» – «Наполи» будет сыгран без зрителей из-за коронавируса. Матчи двух следующих туров в Ла Лиге и Сегунде также пройдут без зрителей. Профсоюз футболистов требует приостановить все соревнования в Испании.

Президент «Хетафе» заявил, что команда не полетит на матч Лиги Европы с «Интером».

5. Появилась информация, что Илья Воробьев покинет пост главного тренера «Магнитки». По другим данным, клуб не планирует увольнять тренера. Руководство «Спартака» назвало сообщения о Знарке и «Магнитке» вбросами.

Тем временем из-за коронавируса отменен сезон в Германии, чемпион определен не будет. А Чешские игры пройдут без зрителей.

6. Российский лыжник Александр Большунов за два этапа Кубка мира до окончания сезона заработал 158 тысяч евро призовых. Больше только у Йохауг.

7. В Италии изучают варианты завершения сезона Серии А из-за коронавируса: не вручать скудетто, завершить по актуальной таблице, провести плей-офф за титул и вылет.

8. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген хочет получать 15 млн евро в год, клуб не может позволить себе такой контракт.

9. УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса после консультации с ВОЗ.

10. Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у «Зенита», дал интервью блогеру Евгению Савину. Рассказал о том, что сразу получил всю зарплату в «Сочи», об очищении через продажу машин, шутках над Джуджаком в «Динамо» и невышедших интервью Собчак и «Первому каналу» (больше цитат – по тегу Кокорина). В пресс-релиз «КраСавы» также попали слова о нежелании вернуться в «Зенит», но сам Кокорин опроверг это заявление. Позже выяснилось, что редакторы отправили в СМИ несогласованный пресс-релиз.

11. Трансферы. Виллиан, скорее всего, уйдет из «Челси» бесплатно летом, на него претендуют «Арсенал», «Бавария» и «Тоттенхэм». Сане хочет уйти из «Ман Сити». «Бавария» сомневается в целесообразности трансфера из-за его травмы крестов.

12. Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене может быть отменен из-за коронавируса по решению властей Норвегии.

13. Глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков уходит из клуба. Возможно, селекцией в ЦСКА теперь будут рулить братья Березуцкие, пока и.о. назначен Андрей Мовсесьян. Гендиректор «Спартака» Томас Цорн тем временем опроверг информацию, что Дюков займет должность в красно-белом клубе.

14. Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде из-за коронавируса.

15. Капитан ЦСКА Кайл Хайнс первым избран в команду десятилетия Евролиги.

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