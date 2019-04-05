🚫НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из пандемии коронавируса.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.

Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.

Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.

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