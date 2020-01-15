Оставшиеся раунды плей-офф Лиги чемпионов могут пройти в формате одного матча или мини-турнира

Теги Бавария Лион Интер Аталанта Манчестер Юнайтед Челси Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА РБ Лейпциг коронавирус Футбол

УЕФА во вторник планирует объявить о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса.

Финальные раунды обоих турниров после возобновления могут пройти в формате одного матча вместо традиционного двухматчевого (дома и в гостях).

Игры будут проводиться либо на нейтральном поле, либо на стадионе одной из команд по итогам жеребьевки.

Команды, которые выйдут в 1/2 финала, вместо проведения стандартных полуфиналов и финала могут сыграть в мини-турнире.

Ранее уже были перенесены матчи 1/8 финала ЛЧ «Ювентус» – «Лион» и «Манчестер Сити» – «Реал».

Несколько игр Лиги Европы также отменили, ряд матчей проводится без зрителей.

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья