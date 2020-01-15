Оставшиеся раунды плей-офф Лиги чемпионов могут пройти в формате одного матча или мини-турнира

УЕФА во вторник планирует объявить о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса.
Финальные раунды обоих турниров после возобновления могут пройти в формате одного матча вместо традиционного двухматчевого (дома и в гостях).
Игры будут проводиться либо на нейтральном поле, либо на стадионе одной из команд по итогам жеребьевки.
Команды, которые выйдут в 1/2 финала, вместо проведения стандартных полуфиналов и финала могут сыграть в мини-турнире.
Ранее уже были перенесены матчи 1/8 финала ЛЧ «Ювентус» – «Лион» и «Манчестер Сити» – «Реал».
Несколько игр Лиги Европы также отменили, ряд матчей проводится без зрителей.
Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет