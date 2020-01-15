«Ливерпуль» вылетел из ЛЧ, у игрока «Юве» коронавирус, пандемия сорвала ЧМ по фигурке, «ПСЖ» выбил «Боруссию» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, не сладив с «Атлетико» – 2:3 в экстратаймах на «Энфилде»! Хозяева было повели 2:0, но ошибка вратаря Адриана позволила забить Льоренте, который вскоре сделал дубль, а гол Мораты стал вишенкой на торте. Клопп впервые вылетел с «Ливерпулем» в еврокубках до финала, ранее он трижды доводил команду до матча за трофей.

2. «ПСЖ» превзошел дортмундскую «Боруссию» с нужным счетом – 2:0. Неймар забил головой и спародировал Холанда на пустом «Парк де Пренс», из-за нервной обстановки в Европе болельщики смогли собраться лишь вне чаши. «ПСЖ» прервал свою серию из трех вылетов в 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией. В Канаде отменен чемпионат мира по фигурному катанию, правда, он еще может пройти в другие даты. Ситуация уже затронула даже НБА, Калифорнию и Юту. Сезон в главной баскетбольной лиге приостановлен из-за коронавируса у центрового «Джаз» Гобера!

Не застрахованы и футбольные гранды. Защитник «Ювентуса» Ругани заразился коронавирусом. Он был в заявке на игре с «Интером» 8 марта, с эпидемиологической точки зрения это крах для футбола. В Италии и так заглох сезон Серии А. В Лиге Европы отложены крутые зарубы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома», итальянцев в жесткой форме не пустили в Испанию, где внутренний чемпионат тоже висит на волоске.

4. В плей-офф КХЛ «Локомотив» уступил «Йокериту», а «Салават» нанес поражение «Авангарду». Ярославцы вылетели из Кубка Гагарина, как и балашихинские омичи. В следующем раунде «Салават» сыграет с «Ак Барсом», «Барыс» – с «Сибирью», СКА предстоят матчи с «Йокеритом». Если говорить о персоналиях, лучший в плей-офф пока Умарк.

5. «Магнитка» в среду не играла, но клуб сделал важное объявление: Воробьев останется во главе «Металлурга», несмотря на 7-е место в конференции и вылет в 1-м раунде плей-офф. Примерно так же проведший сезон «Локомотив», наоборот, планирует сменить тренера, похоже.

6. РПЛ представила календарь до конца сезона. ЦСКА сыграет со «Спартаком» 12 апреля, «Краснодар» примет «Зенит» 19-го. В День Победы никаких матчей не будет, поскольку в стране запланированы масштабные торжества.

7. В перенесенном матче «Сочи» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. Кокорин сделал дубль, у него 4 очка в 3 матчах за новый клуб. «Ахмат» уже на последнем месте в РПЛ, «Рубин» упал в зону вылета, «Сочи» теперь 14-й.

8. В последний миг до приостановки чемпионата НБА «Денвер» проиграл «Далласу», «Нью-Йорк» победил «Атланту». Другие результаты – здесь.

9. В НХЛ «Сент-Луис» встречается с «Анахаймом», «Колорадо» принимает «Рейнджерс». Остальные результаты – здесь.

10. Мать троих детей боксера Мэйвезера найдена мертвой в своей машине.

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