World Athletics ограничит количество нейтральных атлетов от России на крупных международных стартах до 10 человек

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ограничит число российских спортсменов, допущенных к крупным международным стартам в нейтральном статусе, до 10 человек.
Такое заявление сделал глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.
Ранее стало известно, что World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов из-за допинговых скандалов.
«Вторая санкция включает в себя ограничение в 10 человек нейтральных атлетов на Олимпиаде, чемпионате Европы и остальных крупных соревнованиях в этом году.
Это обсуждалось в свете того, что нужно сделать, чтобы изменить культуру в России. Как вы понимаете, предыдущая система с «нейтральными» атлетами не достигла цели изменить систему в достаточной мере, поэтому мы решили найти цифру, которая бы смогла побудить необходимые изменения.
В Рио-2016 была всего одна легкоатлетка, в Дохе (на чемпионате мира-2019 – Sports.ru), кажется, 28, поэтому мы решили, что число 10 будет подходящим для этой цели.
В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать. Мы хотим таким образом подстегнуть ВФЛА, чтобы она быстрее вносила изменения в свою работу», – цитирует Андерсена РИА Новости.
ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.
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