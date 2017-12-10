World Athletics ограничит количество нейтральных атлетов от России на крупных международных стартах до 10 человек

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ограничит число российских спортсменов, допущенных к крупным международным стартам в нейтральном статусе, до 10 человек.

Такое заявление сделал глава рабочей группы Руне Андерсен.

Ранее стало известно, что World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 миллионов долларов из-за допинговых скандалов.

«Вторая санкция включает в себя ограничение в 10 человек нейтральных атлетов на Олимпиаде, чемпионате Европы и остальных крупных соревнованиях в этом году.

Это обсуждалось в свете того, что нужно сделать, чтобы изменить культуру в России. Как вы понимаете, предыдущая система с «нейтральными» атлетами не достигла цели изменить систему в достаточной мере, поэтому мы решили найти цифру, которая бы смогла побудить необходимые изменения.

В Рио-2016 была всего одна легкоатлетка, в Дохе (на чемпионате мира-2019 – Sports.ru), кажется, 28, поэтому мы решили, что число 10 будет подходящим для этой цели.

В конце года мы рассмотрим вопрос о том, стоит ли оставлять этот порог, повышать его или уменьшать. Мы хотим таким образом подстегнуть ВФЛА, чтобы она быстрее вносила изменения в свою работу», – цитирует Андерсена РИА Новости.

ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

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