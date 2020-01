Кокорин – капитан «Зенита» в контрольной игре. Он уже дважды забил и отдал голевую Дзюбе

Нападающий Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на контрольную игру с «Аль-Увайнахом» (3:0, первый тайм) в рамках сбора в Катаре.

Форвард уже забил два гола в сегодняшнем матче. Во втором случае он отправил мяч в ворота пяткой. Также форвард стал автором голевой скидки на нападающего .

Кокорин играет с капитанской повязкой, несмотря на то, что сегодня было официально объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Тренер «Зенита» Сергей Семак не поддержал решение клуба отправить нападающего в команду из Краснодарского края.

