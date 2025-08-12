«Пари НН» купит Пигаса у минского «Динамо». Зарплата защитника сборной Беларуси – 1,8 млн рублей в месяц (Legalbet)

«Пари НН» выиграл борьбу за игрока сборной Беларуси Вадима Пигаса.

На 24-летнего правого защитника минского «Динамо » претендовал и «Урал » – оба клуба были готовы заплатить 15 миллионов рублей. Подписать Пигаса также хотел и саудовский клуб «Аль-Вахда », однако Вадим отказался от этого варианта.

Пигас и «Пари НН » заключат контракт до лета 2028 года, футболист будет зарабатывать 1,8 млн рублей в месяц, сообщает Legalbet.

Игрок выступал за минское «Динамо» с января 2024 года. Он провел 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, что клуб из Нижнего Новгорода тренирует белорус Алексей Шпилевский.