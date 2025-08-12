Челестини о проигрыше «Акрону» по пенальти: «ЦСКА доминировал, в двух метрах от линии ворот мяч ходил. Расстраивает, что не реализовали моменты»

Фабио Челестини доволен игрой с «Акроном», несмотря на поражение по пенальти.

– Как оцените дебют новичков?

– Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с «Рубином », там у нас реализация была стопроцентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь пенальти или страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч.

– На ваш взгляд, почему были настолько неэффективны?

– А почему мы были тогда эффективны с «Рубином»? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьешь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счетом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с «Рубином». В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов.

Нам теперь необходимо еще поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты, – сказал главный тренер ЦСКА .