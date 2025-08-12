  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о проигрыше «Акрону» по пенальти: «ЦСКА доминировал, в двух метрах от линии ворот мяч ходил. Расстраивает, что не реализовали моменты»
5

Челестини о проигрыше «Акрону» по пенальти: «ЦСКА доминировал, в двух метрах от линии ворот мяч ходил. Расстраивает, что не реализовали моменты»

Фабио Челестини доволен игрой с «Акроном», несмотря на поражение по пенальти.

– Как оцените дебют новичков?

– Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с «Рубином», там у нас реализация была стопроцентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь пенальти или страдает реализация, по итогу ты не выигрываешь матч.

– На ваш взгляд, почему были настолько неэффективны?

– А почему мы были тогда эффективны с «Рубином»? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьешь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счетом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с «Рубином». В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов.

Нам теперь необходимо еще поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты, – сказал главный тренер ЦСКА.

Кто выиграет Суперкубок Европы?1619 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoРубин
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoФабио Челестини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чанов про голевую ошибку Торопа: «Говорили, Слава будет номером один, потому что Акинфеев якобы не умеет играть ногами. Ну вот и результат. Задача вратаря – обеспечить безопасность ворот»
232 минуты назад
Тренер «Акрона» Тедеев: «ЦСКА показывает лучший футбол на сегодня»
239 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» принимает «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» одолел ЦСКА
342сегодня, 15:30Live
Главные новости
Смотрите первый тур АПЛ с Основой! А мы поможем собрать команду
37 минут назадТесты и игры
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Карабах» против «Шкендия-79»
1637 минут назадLive
«Спартак», как и «Зенит», интересуется форвардом «Фиорентины» Бельтраном (Corriere della Sera)
1738 минут назад
«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)
8145 минут назад
«Ман Сити» отдал Грилиша в аренду «Эвертону»
33сегодня, 15:35Фото
«Ливерпуль» обсуждает с «Кристал Пэлас» трансфер Гехи за 30+5 млн фунтов и интересуется Леони из «Пармы»
20сегодня, 15:32
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» принимает «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» одолел ЦСКА
342сегодня, 15:30Live
У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих в игровое время при Челестини. «Акрону» проиграли по пенальти
4сегодня, 15:25
ЦСКА проиграл «Акрону» по пенальти в Кубке России
94сегодня, 15:22
«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»
109сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Доннарумма интересен «Баварии». Мюнхенцы ожидают, что Нойер уйдет в 2026-м (Альфредо Педулла)
13 минуты назад
«Пари НН» купит Пигаса у минского «Динамо». Зарплата защитника сборной Беларуси – 1,8 млн рублей в месяц (Legalbet)
13 минуты назад
ПСВ за 9 млн евро купил у «Пармы» вингера сборной Румынии Мана
18 минут назадФото
ПАОК подтвердил, что Чалова ограбили: «Кто-то разбил его машину, припаркованную недалеко от пляжа. С Федором все в порядке, готов сыграть с «Вольфсбергом»
14 минут назад
Депутат Журова про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Он будет игнорировать Матвея, как будто его нет»
214 минут назад
Глушенков забил «Рубину», но судья отменил гол хавбека «Зенита» из-за офсайда
122 минуты назад
Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Дело не в Семаке. Проблема в чрезмерном количестве иностранцев»
826 минут назад
Чанов про голевую ошибку Торопа: «Говорили, Слава будет номером один, потому что Акинфеев якобы не умеет играть ногами. Ну вот и результат. Задача вратаря – обеспечить безопасность ворот»
232 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» играет с «Монцей»
1037 минут назадLive
Тренер «Акрона» Тедеев: «ЦСКА показывает лучший футбол на сегодня»
239 минут назад