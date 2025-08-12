«Интер» отдал Эспозито «Кальяри» в аренду с выкупом за 4,5 млн евро

Себастьяно Эспозито покинул «Интер».

23-летний нападающий перешел в «Кальяри » на правах аренды с обязательным выкупом при определенных условиях.

По информации инсайдера Николо Скиры, полноценный трансфер обойдется красно-синим в 4,5 миллиона евро. «Интер » может получить 40% от суммы перепродажи игрока.

Прошлый сезон Эспозито провел в «Эмполи», забив 8 голов в 33 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://cagliaricalcio.com/