«Интер» отдал Эспозито «Кальяри» в аренду с выкупом за 4,5 млн евро
Себастьяно Эспозито покинул «Интер».
23-летний нападающий перешел в «Кальяри» на правах аренды с обязательным выкупом при определенных условиях.
По информации инсайдера Николо Скиры, полноценный трансфер обойдется красно-синим в 4,5 миллиона евро. «Интер» может получить 40% от суммы перепродажи игрока.
Прошлый сезон Эспозито провел в «Эмполи», забив 8 голов в 33 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кальяри»
