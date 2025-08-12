Смольников об РПЛ: «Сокращать нельзя, 14 команд – неинтересно. У нас страна большая, надо пробовать расширить лигу до 18 клубов»

Игорь Смольников считает, что Мир РПЛ можно расширить до 18 команд.

– Какое идеальное количество команд в РПЛ? Может, стоит сократить из-за участившихся финансовых проблем, скандалов?

– Сокращать нельзя. 14 команд – будет совсем неинтересно. У нас страна большая.

Возможно, в будущем чуть-чуть расширят лигу до 18. Потом, со временем, можно будет сказать, насколько это правильный шаг или нет. Сложно говорить об этом, но надо пробовать.

Проблемы клубов в первую очередь влияют на их репутацию, а не лиги. Лига должна внимательно за этим следить, чтобы не допускать такие моменты, исправлять ошибки.

Раз инцидент с «Химками» случился, лучше его не повторять. Всегда будет что-то случаться, но руководство лиги хочет сделать чемпионат лучше, – сказал бывший защитник «Зенита » и сборной России Смольников.