Адвокат о Кокорине: «Жаль, что он выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Имеет право»

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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат высказался о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его.

Сочи – приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде.

Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат.

Кокорин арендован «Сочи» до конца сезона

«Фейеноорд» Адвоката хотел арендовать Кокорина. «Зенит» не отпустит игрока

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  • Забьет 5 голов в «Сочи» и подпишет новый жирный контракт с «Зенитом»
    49%
  • Не будет забивать в «Сочи», но вернется в «Зенит» – на не очень комфортные условия
    26%
  • Провалится в «Сочи» и не вернется в «Зенит»
    25%

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