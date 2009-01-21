Адвокат о Кокорине: «Жаль, что он выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Имеет право»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат высказался о переходе форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его.

Сочи – приятный город, на клуб нет такого давления, парень остается в комфортной среде.

Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат.

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