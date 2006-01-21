Семак о Кокорине: «Он нам нужен. Вопрос не по адресу»

Главный тренер Сергей Семак пообщался с болельщиками в инстаграме.

Пользователи оставили комментарии под новогодним постом Семака, выразив недовольство тем, что петербургский клуб решил отдать форварда Александра Кокорина в аренду «Сочи». О переходе стало известно сегодня.

Семак дал понять, что нападающий, по его мнению, нужен «Зениту».

«[Мои взгляды] и не менялись. Кокорин нам нужен», – написал тренер.

«Вопрос не по адресу», – ответил Семак пользователю, выражавшему явное недовольство уходом форварда.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина. Теперь там 9 бывших зенитовцев