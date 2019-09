Бывший теннисист и болельщик Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на пост хавбека москвичей после игры Кубка России с КАМАЗом (2:1).

«Важная победа в кубке. Большое спасибо фанатам за их постоянную поддержку. Вперед, красно-белые», – написал Крал.

«Вся команда – кусок дерьма! Тренер – бесполезная ##### (женский половой орган), владелец – большой фанат киевского «Динамо».

Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России», – написал Кафельников в твиттере, процитировав пост чеха.

– Команда – кусок дерьма? – спросили у Кафельникова в комментариях

– 100% сейчас.

– Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском говна.

– Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit («Игра всей команды – кусок дерьма» – прим. Sports.ru), вот что я имел ввиду, – ответил экс-теннисист.