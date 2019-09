Бывший игрок Фернандо Риксен сегодня был похоронен в Глазго.

Катафалк с телом игрока проследовал по улицам города, задержавшись возле стадиона «Айброкс», где Риксен выступал за местный клуб .

В последний путь Риксена проводили фанаты, его бывшие партнеры по , а также главный тренер клуба Стивен Джеррард.

Вдова Риксена и члены его семьи были одеты в черные футболки с фамилией футболиста и номером 2.

Церемония прощания прошла в церкви Веллингтон.

Риксен скончался 18 сентября. С 2013 года он боролся с боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).

Голландец выступал за в 2006–2009 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

💙 Farewell Fernando



Rangers fans turned out in huge numbers to pay their respects to Fernando Ricksen as his funeral cortege passed Ibrox. pic.twitter.com/UGoPRzVfcs