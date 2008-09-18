Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

Риксен выступал за «Зенит» в 2006–2009 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца». В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба «Рейнджерс», за который играл в 2000-2006 годах.

В прошлом году в голландском городе Ситтард, рядом с домашним стадионом местного клуба «Фортуна», была открыта статуя Риксена. В этой команде он начинал карьеру.

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