Златан сделал хет-трик, забив 26-й гол в сезоне МЛС и став рекордсменом «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил три гола в матче чемпионата МЛС со «Спортинг Канзас Сити» (7:2).

37-летний швед сделал второй хет-трик в текущем турнире, на его счету также 6 дублей.

Всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил 26 голов и стал рекордсменом , опередив Карлоса Руиса (24 мяча в 2002 году).

В гонке бомбардиров сезона Ибрагимович занимает второе место, уступая полузащитнику «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (28 голов).

One save is not enough for Zlatan.@Ibra_official has tied the #LAGalaxy single-season goal scoring record 👀 pic.twitter.com/9JQmeHDasU