Златан сделал дубль в 3-м матче подряд. У него 22 гола в 22 играх сезона МЛС

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил два гола в матче МЛС с «Лос-Анджелесом» (3:3).

37-летний швед сделал дубль в третьей игре подряд.

Всего в 22 матчах сезона на его счету 22 гола, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом («Атланта Юнайтед»), при этом Ибрагимович провел на две игры меньше.

Лидирует в списке полузащитник «Лос-Анджелеса» – 27 мячей в 26 играх. Сегодня в дерби с «Гэлакси» он отметился одним голом.

Zlatan gonna Zlatan.



Pavon finds @Ibra_official for his 7️⃣th goal vs. LAFC 🔥 pic.twitter.com/6HR8ixLYCw — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 26, 2019

The most savage @MLS player of all-time.@Ibra_official scores and blows kisses to his fans in black 😘 pic.twitter.com/vh72tYXtJY — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 26, 2019