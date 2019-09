Златан забил 23-й гол в 23-м матче сезона МЛС

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» забил гол и сделал результативный пас в матче МЛС с «Сиэтл Саундерс» (3:4).

37-летний швед продлил голевую серию до 4 игр.

Всего в 23 матчах сезона на счету Ибрагимовича 23 гола, и он делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом («Атланта Юнайтед»). При этом швед провел на две игры меньше.

Лидирует в списке полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела – 27 голов в 26 матчах.

ALLEY OOP! @Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3

Mr. Hustle.@AntunaUriel in the right place at the right time for the first equalizer 👏 pic.twitter.com/C1AA3avP4D