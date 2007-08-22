«Рубин» продал на аукционе картонного Сутормина за 85 тысяч рублей

Журналист Василий Конов сообщил, какую сумму выручил «Рубин» от продажи на аукционе картонной фигуры полузащитника Алексея Сутормина.
Казанский клуб обещал перечислить все вырученные средства в качестве солидарных выплат академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку.
«Картонный Сутормин продан за 85 000 рублей (дороже живого!)», – написал Конов.
Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей. Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5 500 рублей.
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