«Рубин» продал на аукционе картонного Сутормина за 85 тысяч рублей

Журналист Василий Конов сообщил, какую сумму выручил от продажи на аукционе картонной фигуры полузащитника Алексея Сутормина.

Казанский клуб обещал перечислить все вырученные средства в качестве солидарных выплат академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку.

«Картонный Сутормин продан за 85 000 рублей (дороже живого!)», – написал Конов.

Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из за 50 тысяч рублей. Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5 500 рублей.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

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