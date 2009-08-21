«Рубин» выставил на аукцион картонного Сутормина, пообещав перечислить солидарные выплаты

«Рубин» через твиттер решил выставить на аукцион картонную фигуру полузащитника Алексея Сутормина.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!

Ждем ваши предложения в реплаи!



P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», – сказано в твите.

Ранее был опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина в «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей. Солидарные выплаты академиям и клубам, в которых игрок проходил подготовку, составили 5500 рублей.

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