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Глава профсоюза: «Видел письмо по Сутормину в СМИ. Закон не нарушен»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Оренбург Александр Александрович Зотов Профсоюз футболистов и тренеров Алексей Сутормин Футбол

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился мнением о ситуации вокруг переходов полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и потом в «Зенит».

«По Сутормину — я видел письмо, которое опубликовали СМИ.

Но мы видели лишь одно письмо, хотелось бы посмотреть другие документы. Поэтому не готов комментировать.

Закон этим трансфером никак не нарушается. Это вопрос договоренности клуба, хотя почему-то писали, что это право футболиста.

Права самого футболиста никоим образом не нарушаются», — сказал Зотов. 

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