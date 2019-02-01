В АПЛ будет мяч с розовыми вставками в сезоне-2019/20

Представлен официальный мяч АПЛ на сезон-2019/20.
Новый мяч модели Nike Merlin выполнен преимущественно в белом цвете. На нем присутствуют темно-синие и розовые вставки.
Полностью в розовом цвете выполнен логотип Nike.
«Мы хотели разработать мяч, который конкретно проиллюстрировал бы черты АПЛ.
Сверхтехнологичный и аккуратный мяч по своей природе, но, в то же время, вдохновленный английской культурой жизни и футбола», – заявил представитель Nike Киран Ронан.
New season style. @nikefootball launch the Merlin as the official 2019/20 Premier League match ball: https://t.co/tFwCVHiYP9 pic.twitter.com/6rzXTmhZmw— SoccerBible (@SoccerBible) 16 июня 2019 г.