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В АПЛ будет мяч с розовыми вставками в сезоне-2019/20

Теги премьер-лига Англия фото Nike стиль Футбол

Представлен официальный мяч АПЛ на сезон-2019/20.

Новый мяч модели Nike Merlin выполнен преимущественно в белом цвете. На нем присутствуют темно-синие и розовые вставки.

Полностью в розовом цвете выполнен логотип Nike.

«Мы хотели разработать мяч, который конкретно проиллюстрировал бы черты АПЛ.

Сверхтехнологичный и аккуратный мяч по своей природе, но, в то же время, вдохновленный английской культурой жизни и футбола», – заявил представитель Nike Киран Ронан.

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