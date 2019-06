«Ливерпуль» представил вторую форму на сезон-19/20

«Ливерпуль» представил выездной комплект формы на следующий сезон.

Он выполнен в белом цвете с темно-синими шортами, а также вставками такого же и красного цвета на рукавах и гетрах.

Техническим спонсором остается американский производитель экипировки New Balance.

Away day ready ⚪️



Our @NBFootball 19/20 away kit has arrived: https://t.co/xtZslFo3cA#LiveIt pic.twitter.com/DHze7ElGVd