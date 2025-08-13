Андрей Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают. У красно-белых есть финансовые возможности, чтобы доминировать в РПЛ»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» плохо распоряжается деньгами.

«Посмотрите на суммы, за которые «Спартак» привозит новых игроков. Это большие деньги. У клуба есть финансовые возможности, чтобы доминировать в РПЛ, но за последние десять лет не было ни одного сезона, когда «Спартак» реально превосходил бы всех остальных.

«Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают. Ими плохо распоряжаются», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 4 очка после 4 туров.