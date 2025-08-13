  • Спортс
28

Геннадий Орлов: «Спартак» долго был самым любимым клубом в стране, но теперь «Зенит» с ним сравнялся. По титулам питерцев можно поставить и повыше – имею в виду Кубок УЕФА и Суперкубок Европы»

Геннадий Орлов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

– Давайте сразу же начнем с главного вопроса интервью. Какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»?

– Конечно, «Спартак» долгие годы был самым любимым клубом в стране. Думаю, это все еще пошло с советских времен. Профсоюзная команда, которая по определению была близка к народу.

Все-таки «силовиков» не везде любили. Имею в виду ЦСКА, «Динамо», за которыми стояли силовые ведомства. Армейцы и бело-голубые порой забирали к себе талантливых футболистов под предлогом призыва. Использовали такие рычаги, чуждые «Спартаку».

Если взять 90-е годы, то красно-белые при Олеге Романцеве приковывали к себе внимание всей футбольной общественности благодаря и своей игре, и результатам. А вот за последние 10-15 лет картина поменялась.

– Думаете?

– Недавно был проведен социологический опрос, который выявил, что по всему миру за «Зенит» болеет 19 миллионов человек! Так что за счет чемпионств питерцы сейчас уже приблизились к «Спартаку» по популярности.

– Кто все же популярнее?

– А как сосчитать число поклонников того или иного клуба? Точного ответа я вам не дам. Раньше «Спартак» был популярнее, но теперь «Зенит» с ним сравнялся. По моим ощущениям, дело обстоит так.

Ведь если мы возьмем российский период, то по результатам наблюдается паритет. Красно-белые и сине-бело-голубые по 10 раз становились чемпионами.

– Когда «Зенит» Сергея Семака год за годом завоевывал золотые медали, некоторые эксперты и болельщики начали сравнивать его со «Спартаком» Олега Романцева 90-х.

– Сколько раз Олег Иванович как тренер становился чемпионом страны?

– В 1989 году выиграл чемпионат СССР, а в российский период 8 раз приводил красно-белых к победе.

– Итого – 9. У Сергея Богданыча – пока 6 выигранных чемпионств. Но он продолжает работать. Значит, у него есть время, шанс, чтобы повторить успех Романцева, догнать его. А, может, даже и обойти.

Если же в целом говорить о титулах «Зенита» и «Спартака», то питерцев можно поставить и повыше. Имею в виду два европейских трофея. Победа в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. У красно-белых таких достижений нет.

– Зато многие помнят великолепную игру «Спартака» Романцева в Кубке чемпионов, Кубке Кубков, Кубке УЕФА и Лиге чемпионов в 90-х. Матчи против «Реала», «Ливерпуля», «Аякса», «Арсенала» вошли в золотой фонд нашего футбола.

– Все так. «Спартак» играл качественно, красиво. А «Зенит» выигрывал. Победил в финале Кубка УЕФА «Рейнджерс», а в Суперкубке взял верх над самим «Манчестер Юнайтед», – сказал футбольный комментатор. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
