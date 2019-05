«МЮ» представил форму на сезон-2019/20. Она посвящена треблу 1999 года

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных красных цветах.

Форма посвящена сезону-1998/1999, в котором «МЮ» первым в Англии выиграл требл – премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

На рукавах футболки присутствуют надписи «90+1» и «90+3» – минуты, на которых «Манчестер Юнайтед» забил в финале Лиги чемпионов-1999.

