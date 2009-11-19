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    Компания Nike создала футболки «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма» в стиле НФЛ

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Тоттенхэм фото НФЛ Филиппе Коутиньо Эден Азар Nike Харри Кейн игровая форма стиль Футбол

    Компания Nike создала футболки для нескольких европейских клубов в духе формы команд НФЛ.

    Были представлены стилизованные под американский футбол формы «Челси» (с фамилией Эдена Азара), «Тоттенхэма» (Харри Кейн) и «Барселоны» (Филиппе Коутиньо).

    В ограниченной серии футболок дизайнеры сохранили узнаваемые атрибуты клубов – традиционные цвета и логотипы.

    Фото: Footy Headlines, Pro:Direct Soccer

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