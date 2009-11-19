Компания Nike создала футболки «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма» в стиле НФЛ

Компания Nike создала футболки для нескольких европейских клубов в духе формы команд НФЛ.
Были представлены стилизованные под американский футбол формы «Челси» (с фамилией Эдена Азара), «Тоттенхэма» (Харри Кейн) и «Барселоны» (Филиппе Коутиньо).
В ограниченной серии футболок дизайнеры сохранили узнаваемые атрибуты клубов – традиционные цвета и логотипы.
Фото: Footy Headlines, Pro:Direct Soccer
🏈 @HKane’s @NIKEUK Spurs American Football jersey – on sale now!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 ноября 2018 г.
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