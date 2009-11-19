Компания Nike создала футболки «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма» в стиле НФЛ

Компания Nike создала футболки для нескольких европейских клубов в духе формы команд .

Были представлены стилизованные под американский футбол формы (с фамилией Эдена Азара), «Тоттенхэма» (Харри Кейн) и «Барселоны» ( ).

В ограниченной серии футболок дизайнеры сохранили узнаваемые атрибуты клубов – традиционные цвета и логотипы.

Фото: Footy Headlines, Pro:Direct Soccer