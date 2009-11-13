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    «Барселона» в сезоне-2017/18 потратила на зарплаты 487 млн евро. «Реал» – на 92 млн меньше, «МЮ» – на 150 млн

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    Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble опубликовала данные о зарплатах в ведущих клубах Европы.

    По итогам сезона-2017/18 больше всех в мире на зарплаты и бонусы потратила «Барселона» – 487 миллионов евро.

    Ведомость каталонцев, по сравнению с сезоном-2016/17, выросла на 147 миллионов евро (43%). Зарплаты в «Барселоне» в сумме выросли на 89 миллионов, а бонусы – на 44 миллиона.

    Клуб потратил на зарплаты 70% доходов (годом ранее было 52%). За четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличились более чем в два раза.

    Топ-15 клубов самыми высокими зарплатами (за два сезона – 2016/17 и 2017/18):

    1. «Барселона» – 487 миллионов евро

    2. «Реал» – 395 млн

    3. «Манчестер Юнайтед» – 337 млн

    4. «Манчестер Сити» – 296 млн

    5. «ПСЖ» – 272 млн

    6. «Бавария» – 265 млн

    7. «Ювентус» – 259 млн

    8. «Челси» – 256 млн

    9. «Ливрпуль» – 241 млн

    10. «Арсенал» – 232 млн

    11. «Боруссия» Дортмунд – 187 млн

    12. «Атлетико» – 178 млн

    13. «Интер» – 156 млн

    14. «Тоттенхэм» – 148 млн

    15. «Лестер» – 131 млн

    В Испании, в топ-5 команд с самыми высокими зарплатами также входят «Севилья» (100 млн) и «Валенсия» (79 млн). Меньшего всех на зарплаты тратят «Леванте» (17 млн), «Леганес» (13 млн) и «Жирона» (9 млн).

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