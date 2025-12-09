Трусова об Игнатове: «Мне всегда казалось, что я рядом с ним маленькая девочка, а сейчас мы – двое взрослых, которые заботятся о ребенке»

Трусова: стала воспринимать по-другому не только Игнатова, но и себя.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) рассказала о Макаре Игнатове в роли отца.

В начале августа у Александры и Макара родился сын Михаил.

– Какой Макар папа? Стала ли по-другому его воспринимать?

– Макар – очень хороший папа, очень многое делает! Но, понятно, по возможности, так как тренируется гораздо больше, чем я, и выступает на соревнованиях. Когда у него обычные дни, он и ночью может встать, и днем помогает, играет с сыном.

Воспринимать я стала по-другому не только его, но и себя. Мне всегда казалось, что я рядом с ним маленькая девочка, а сейчас мы – двое взрослых, которые заботятся о маленьком ребенке. Я считаю, что мы оба – полноценные родители, единственная разница, что он может кормить только сцеженным молоком. Мне с этим проще, ха-ха.

– У вас дома пять собак. Как они реагируют на малыша?

– Собаки Мишу очень любят, Дым, той-пудель, постоянно хочет лечь рядом с ним. Бывает, ночью, если я беру его на кровать, где спят собаки, за что меня, возможно, осудят, он может задеть их рукой. В детскую собак не пускаю. Стараюсь, чтобы они не облизывали Мишу. Разрешала облизывать руки, пока он не брал их в рот, но сейчас начал все тянуть, поэтому запрещаю. Собаки никак не ревнуют, даже ждут, когда я разрешу в полной мере наслаждаться общением с ним, – сказала Трусова.