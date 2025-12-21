«Да козел я. Отрабатывал этот лутц, пытался докрутить, но не получилось». Дикиджи об ошибке в произвольной на ЧР

Фигурист Дикиджи об ошибке в произвольной на ЧР: да козел я.

Владислав Дикиджи высказался о своем выступлении на чемпионате России, где он занял 7-е место (254,25 балла). За произвольную программу Дикиджи получил 167,35 балла (87,00 за технику).

– Что скажешь по своему выступлению?

– Да козел я... не знаю... Отрабатывал этот лутц, на котором сделал бабочку. Пытался докрутить, но не получилось, бывает, буду дальше работать.

– Говорили, у тебя есть травма.

– Со спиной есть небольшая, долечить надо немного. Конкретно сказать не могу, потом.

– В прошлом году казалось, что у тебя нет нервов...

– У меня все время одно и то же состояние, нервы есть всегда. Может, в прошлом сезоне это было не видно, но ощущение одно и то же, ничего не поменялось.

– В этом году ты начал работать над эмоциями, может, это влияет?

– Думаю, да, потяжелее, если вкладываться и туда, и туда. Может, немного сбивает, но это дело привычки, потом придет и хореография, и прыжки, – приводит слова Дикиджи «Матч ТВ ».