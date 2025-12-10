38

Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин победил, Соловьев – 2-й, Даниелян – 3-й

Матвей Ветлугин одержал победу на Кубке сильнейших в Минске.

Российский фигурист Матвей Ветлугин победил на Кубке сильнейших в Минске. 

Кубок сильнейших спортсменов

Минск, Беларусь

Мужчины

Итоговое положение

1. Матвей Ветлугин (Россия) – 258,30

2. Семен Соловьев (Россия) – 250,15

3. Артур Даниелян (Россия) – 230,85

4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 222,40

5. Илья Строганов (Россия) – 221,90

6. Василий Бороховский (Беларусь) – 212,52

7. Алекс Лабович (Беларусь) – 210,86

8. Павел Гавдис (Беларусь) – 191,20

9. Георгий Козловский (Беларусь) – 169,09

Произвольная программа

1. Матвей Ветлугин (Россия) – 160,55

2. Семен Соловьев (Россия) – 158,42

3. Артур Даниелян (Россия) – 149,78

4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 139,54

5. Илья Строганов (Россия) – 138,90

6. Алекс Лабович (Беларусь) – 137,49

7. Павел Гавдис (Беларусь) – 136,50

8. Василий Бороховский (Беларусь) – 130,92

9. Георгий Козловский (Беларусь) – 110,22

Короткая программа

1. Матвей Ветлугин (Россия) – 97,75

2. Семен Соловьев (Россия) – 91,73

3. Илья Строганов (Россия) – 83,00

4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 82,86

5. Василий Бороховский (Беларусь) – 81,60

6. Артур Даниелян (Россия) – 81,07

7. Алекс Лабович (Беларусь) – 73,37

8. Георгий Козловский (Беларусь) – 58,87

9. Павел Гавдис (Беларусь) – 54,70

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатвей Ветлугин
logoАртур Даниелян
Илья Строганов
результаты
Семен Соловьев
мужское катание
logoсборная России
Евгений Пузанов
сборная Беларуси
Василий Бороховский
Кубок сильнейших (Кубок Содружества)
