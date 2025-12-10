Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин победил, Соловьев – 2-й, Даниелян – 3-й
Российский фигурист Матвей Ветлугин победил на Кубке сильнейших в Минске.
Кубок сильнейших спортсменов
Минск, Беларусь
Мужчины
Итоговое положение
1. Матвей Ветлугин (Россия) – 258,30
2. Семен Соловьев (Россия) – 250,15
3. Артур Даниелян (Россия) – 230,85
4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 222,40
5. Илья Строганов (Россия) – 221,90
6. Василий Бороховский (Беларусь) – 212,52
7. Алекс Лабович (Беларусь) – 210,86
8. Павел Гавдис (Беларусь) – 191,20
9. Георгий Козловский (Беларусь) – 169,09
Произвольная программа
1. Матвей Ветлугин (Россия) – 160,55
2. Семен Соловьев (Россия) – 158,42
3. Артур Даниелян (Россия) – 149,78
4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 139,54
5. Илья Строганов (Россия) – 138,90
6. Алекс Лабович (Беларусь) – 137,49
7. Павел Гавдис (Беларусь) – 136,50
8. Василий Бороховский (Беларусь) – 130,92
9. Георгий Козловский (Беларусь) – 110,22
Короткая программа
1. Матвей Ветлугин (Россия) – 97,75
2. Семен Соловьев (Россия) – 91,73
3. Илья Строганов (Россия) – 83,00
4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 82,86
5. Василий Бороховский (Беларусь) – 81,60
6. Артур Даниелян (Россия) – 81,07
7. Алекс Лабович (Беларусь) – 73,37
8. Георгий Козловский (Беларусь) – 58,87
9. Павел Гавдис (Беларусь) – 54,70