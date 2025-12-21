Артур Даниелян: «Выступление на ЧР оценю нормально, достойно относительно предыдущих лет»

Даниелян: на ЧР выступил нормально, достойно относительно предыдущих лет.

Артур Даниелян назвал достойным свое выступление на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (8-е место).

«Как оценю свое выступление на чемпионате России? Нормально, достойно относительно предыдущих лет. Короткую плохо откатал, произвольную не блестяще, но не допустил падений, «бабочек». Это хорошо.

Я выстроил по-другому межсезонье, появилась работа с детьми и взрослыми – это отвлекает от самого себя. Работа с другими дает переосмысление самого себя, сам понимаю шаг за шагом, как сделать стабильность движений.

Последний раз положительные эмоции на чемпионате России испытывал в 2019 году.

Дальнейшие планы? Должно быть какое-то шоу. Соревнования? Пока не знаю, стабильно чемпионат Санкт-Петербурга», – сказал Даниелян.