Артур Даниелян: «Выступление на ЧР оценю нормально, достойно относительно предыдущих лет»
Даниелян: на ЧР выступил нормально, достойно относительно предыдущих лет.
Артур Даниелян назвал достойным свое выступление на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (8-е место).
«Как оценю свое выступление на чемпионате России? Нормально, достойно относительно предыдущих лет. Короткую плохо откатал, произвольную не блестяще, но не допустил падений, «бабочек». Это хорошо.
Я выстроил по-другому межсезонье, появилась работа с детьми и взрослыми – это отвлекает от самого себя. Работа с другими дает переосмысление самого себя, сам понимаю шаг за шагом, как сделать стабильность движений.
Последний раз положительные эмоции на чемпионате России испытывал в 2019 году.
Дальнейшие планы? Должно быть какое-то шоу. Соревнования? Пока не знаю, стабильно чемпионат Санкт-Петербурга», – сказал Даниелян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости