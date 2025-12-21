Андрей Мозалев: «Минимальный план выполнил – в пятерку-шестерку попасть. Короткую катать проще, произвольную – понятно, за какие места борюсь»

Мозалев заявил, что выполнил минимальный план на чемпионат России.

Фигурист Андрей Мозалев оценил выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге (6-е место).

«Минимальный план выполнил – в пятерку-шестерку попасть. Эмоции такие, что после проката Матвея (Ветлугина) было непросто собраться. На 77% процентов выполнил.

Короткую катать проще, произвольную – понятно, за какие места борюсь.

В праздники буду кататься в шоу, Новый год проведу в Питере, с родными», — сказал Мозалев.