Андрей Мозалев: «Минимальный план выполнил – в пятерку-шестерку попасть. Короткую катать проще, произвольную – понятно, за какие места борюсь»
Мозалев заявил, что выполнил минимальный план на чемпионат России.
Фигурист Андрей Мозалев оценил выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге (6-е место).
«Минимальный план выполнил – в пятерку-шестерку попасть. Эмоции такие, что после проката Матвея (Ветлугина) было непросто собраться. На 77% процентов выполнил.
Короткую катать проще, произвольную – понятно, за какие места борюсь.
В праздники буду кататься в шоу, Новый год проведу в Питере, с родными», — сказал Мозалев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
