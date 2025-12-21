Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
Двоеглазова исполнит роль Мальвины в шоу «Буратино».
Фигуристка Алиса Двоеглазова готовится исполнить роль Мальвины в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Буратино».
Об этом она рассказала после чемпионата России в Санкт-Петербурге, где стала серебряным призером.
«Кто сказал, что я буду Буратино? Я буду Мальвиной, готовлюсь к парику вообще-то. А Буратино я играть, надеюсь, не буду. Спасибо, что меня не беспокоили [при подготовке к чемпионату России] и просто оповестили о том, что я буду принимать там участие и выступать в главной роли», – сказала Двоеглазова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости