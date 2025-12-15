  • Спортс
Софья Акатьева: «В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. Травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня»

Софья Акатьева: сделаю все возможное для восстановления и возвращения.

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что пропустит чемпионат России-2026, так как не полностью восстановилась от травмы.

Акатьева является чемпионкой России 2023 года в женском одиночном катании.

«Несмотря на непростую ситуацию в моей спортивной карьере, я нахожусь в огромной благодарности ко всем, кто со мной на этом пути.

Большое спасибо Этери Георгиевне и Team Tutberidze за бесконечную веру в меня, за кропотливый труд и за ту любовь, которую вы мне дарите каждый день. Спасибо моим болельщикам, я чувствую поддержку каждого из вас и это дает мне невероятные силы.

В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить ее на нагрузках и без.

За последние несколько месяцев я три раза меняла коньки, и это давало положительную динамику на какое-то время. За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но я все еще не могу полностью набрать форму без боли в стопе.

Решения о пропуске турниров в этом сезоне давались мне очень сложно. Я очень мечтаю наконец-то вернуться к тренировочному процессу здоровой и готовиться к соревнованиям. Мечтаю вернуться к зрителям и показывать свои программы. Я сделаю все возможное для своего восстановления и возвращения», – написала Акатьева в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Софьи Акатьевой
