Минерва Фабьен Хазе: «Мы допустили две ошибки, но остальные элементы порадовали. Есть большой потенциал для роста»
Минерва Фабьен Хазе осталась довольна выступлением, несмотря на ошибки.
Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, прокомментировала результаты этапа Гран-при в Канаде.
Хазе и Володин заняли второе место с 207,18 баллами. Победу одержали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.
«Это был не лучший наш прокат, были допущены две большие ошибки, но зато остальные элементы нас порадовали. Мы смогли показать то, над чем работали, а именно – физическую подготовку.
Мы катались на полную мощность до самого конца, и у меня было ощущение, что мы выступили лучше, чем на предыдущих соревнованиях, так что есть плюсы. У нас есть большой потенциал для роста, поэтому мы вернемся и будем две недели готовиться к Гран-при Финляндии, чтобы достичь своей цели», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости