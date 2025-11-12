Галлямов поблагодарил болельщиков: «Ваша поддержка – это ветер в спину, который помогает не сбавлять темп»
Фигурист Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного старта.
Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Мишина и Галлямов стали вторыми на этапе Гран-при России в Казани.
«Спасибо за поддержку, она безумно приятна 🥰
Ваша поддержка – это тот самый ветер в спину, который помогает не сбавлять темп. Ваши теплые слова вдохновляют, а критика (конструктивная!) заставляет расти и становиться лучше.
Осознавать, что твой труд находит отклик в сердцах других людей – это бесценно. Спасибо, что вы есть 🙏», – написал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
