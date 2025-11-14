  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор ФХР Курбатов: «Те, кто выступает против трансляций Олимпиады в России, следует позиции «Назло бабушке уши отморожу»
2

Гендиректор ФХР Курбатов: «Те, кто выступает против трансляций Олимпиады в России, следует позиции «Назло бабушке уши отморожу»

Гендиректор ФХР выступил за показ Олимпиады-2026 в России.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов выступил за показ Олимпийских игр-2026 в России.

«Конечно, надо транслировать (Олимпиаду) в любом случае. Любое событие в международном спорте вызывает приток занимающихся.

Если мы выиграли, это втройне важно. Но если даже не выиграли, любые большие спортивные события вызывают интерес к спорту. Это хорошая история.

Я считаю, что те, кто выступает против трансляций, следует позиции «Назло бабушке уши отморожу», – сказал Курбатов. 

Напомним, сборную России не допустили на Олимпиаду-2026. 

Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»

Дементьев об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть даже без участия России. Трансляции полезны – можно увидеть новые тенденции и узнать составы сборных»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
logoолимпийский хоккейный турнир
Дмитрий Курбатов
logoОлимпиада-2026
logoФХР
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о Могильном: «Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот России. Живет в Хабаровске, помогает развитию хоккея на Дальнем Востоке»
13 ноября, 20:13
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
12 ноября, 13:54
НХЛ проинспектирует арену для ОИ-2026 в Милане на следующей неделе. Лига все еще обеспокоена ходом строительства
12 ноября, 12:24
Главные новости
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»
32 минуты назадВидео
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
47 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
57 минут назадLive
Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
вчера, 21:55Видео
Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок
вчера, 21:36
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверился агенту, все затянулось. От «Эдмонтона» ждали предложения, потеряли время»
вчера, 20:48
Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
вчера, 20:30
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно – какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали – ругаемся»
вчера, 19:53
Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»
вчера, 19:32
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с игры с «Вашингтоном» вратаря заменили по указанию наблюдателя
2 минуты назад
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
7 минут назадТесты и игры
Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»
17 минут назад
Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
сегодня, 02:00
Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»
вчера, 22:31
Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»
вчера, 22:22
«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей
вчера, 22:12
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
вчера, 21:22
Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»
вчера, 21:04