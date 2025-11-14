Гендиректор ФХР Курбатов: «Те, кто выступает против трансляций Олимпиады в России, следует позиции «Назло бабушке уши отморожу»

Гендиректор ФХР выступил за показ Олимпиады-2026 в России.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов выступил за показ Олимпийских игр-2026 в России.

«Конечно, надо транслировать (Олимпиаду) в любом случае. Любое событие в международном спорте вызывает приток занимающихся.

Если мы выиграли, это втройне важно. Но если даже не выиграли, любые большие спортивные события вызывают интерес к спорту. Это хорошая история.

Я считаю, что те, кто выступает против трансляций, следует позиции «Назло бабушке уши отморожу», – сказал Курбатов.

Напомним, сборную России не допустили на Олимпиаду-2026.

