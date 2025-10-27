10

«Муравьева эмоционально осилила «Кармен». Для меня она убедительна». Хореограф Навиславская о программе фигуристки

Хореограф оценила короткую программу Софьи Муравьевой на тему «Кармен».

– В пользу «Кармен» в этом сезоне сделала выбор и Софья Муравьева, которая не так давно тренируется в группе Алексея Николаевича (Мишина). Как складывалось ваше сотрудничество?

– В первый раз в зале мы встретились в середине лета на сборах в Минске. Когда мне сказали, что Соня катает «Кармен», я смутилась. Но Соня эмоционально осилила этот материал, смогла в итоге в собственной интерпретации достаточно реализовать «Кармен». Для меня она убедительна, это очень здорово.

Соня, наверное, поначалу была немножко в шоке от меня, ха-ха. Когда давно работаешь с группой, уже не стесняешься на первом занятии, начинаешь требовать с человека что-то – и когда я начала предлагать «тут наклони», «тут улыбнись», «тут ты маньяк», «тут глазками стрельни», она немного удивлялась мне. Но, в принципе, мы наладили хороший контакт – то, что я ее прошу, она по большей части делает.

– На контрольных прокатах Соня как раз отметила, что одно из характерных движений перед последним прыжковым элементом придумали вы – получается, велась комплексная работа уже после работы Сони с Ильей Авербухом.

– Все время приходится работать где-то между. Чтобы образ был максимально выразительный, приходится что-то доделывать в хореографии. Если этого не требуется – то в хореографию не лезу, все всегда зависит от конкретной задачи, которую поставил тренер, – рассказала хореограф Елизавета Навиславская.

