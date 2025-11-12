Игнатов о партнерских родах с Трусовой: «Нормально все прошло. Было пару стремных моментов, но я делал вид, что все отлично»

Макар Игнатов рассказал, что старался не паниковать на родах Трусовой.

Фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от партнерских родов с супругой – Александрой Трусовой . 6 августа у Трусовой и Игнатова родился первенец – сын Михаил.

– У вас было видео про партнерские роды, но все равно хочется тебя спросить, чья была идея?

– Мы обсуждали это. Я неспокойный человек, только когда надо на соревнования выходить. Когда зависит от меня, ответственность лежит полностью на мне, которую я сам себе навесил, это больше всего давит. А на родах мне нужно было оставаться спокойным, потому что, если бы я паниковать начал, зачем я там нужен тогда вообще.

Нормально все прошло. Было пару стремных моментов, но я делал вид, что вообще все отлично, все классно, все идет по плану. Пару раз врач предлагал, говорил: «Может, вас вывести?» Я говорил, что, нет, нормально все. Врач рассказывал, что тут в обморок иногда падают. Я говорю: «Если упаду, просто отодвиньте меня в сторону, чтобы не мешался», – сказал Игнатов.

